Nova Palma recebe estação de monitoramento de nível do Rio Soturno

Foi instalada no dia 19 de outubro, em Nova Palma, uma estação hidrometeorológica sobre a ponte do Rio Soturno, localizada na Rua Ítalo Bertoldo, na área urbana do município. O equipamento reforça o monitoramento das condições hidrometeorológicas e amplia a capacidade de resposta a desastres, contribuindo para a prevenção e gestão de cheias e outros eventos climáticos adversos.

A instalação foi realizada pela empresa MKS Desenvolvimento de Sistemas, contratada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da Casa Militar – Subchefia de Proteção e Defesa Civil. O projeto prevê a implantação e operação de 130 novas estações de monitoramento em todo o Estado, das quais 47 já estão em funcionamento. A iniciativa integra o eixo de infraestrutura da Política Estadual de Gestão Integrada de Riscos e Desastres e faz parte das ações do Plano Rio Grande.

As novas estações fornecem dados técnicos em tempo real, fundamentais para apoiar decisões estratégicas durante emergências e para a adoção de medidas preventivas mais eficazes. Equipadas com sensores de nível dos rios e volume de chuva, além de câmeras para acompanhamento visual e transmissão via rede 4G/5G com redundância por satélite, as unidades garantem o funcionamento contínuo mesmo em condições adversas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma