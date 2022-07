Nova Palma realizará entrega de 2.445 cestas básicas para agricultores atingidos pela estiagem

O município de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil e Conselho Municipal de Agropecuária realizará a entrega de 2.445 cestas básicas para 815 famílias da área rural que foram atingidas pela estiagem, sendo uma cesta por família.

As famílias beneficiadas receberão três cestas básicas, uma por mês, a partir da próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. As cestas foram adquiridas em processo licitatório, com recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Esta ação é uma forma de amenizar os efeitos econômicos negativos sofridos pelas perdas em decorrência da estiagem.

Para receber as cestas básicas é preciso ser morador do interior do município. No momento da retirada da cesta básica é necessário apresentar o bloco de produtor e comprovante de residência na área rural, além dos documentos de RG e CPF. A distribuição das cestas básicas será realizada no prédio da Prefeitura de Nova Palma, na sala da antiga Biblioteca Municipal, de acordo com o cronograma de entrega das cestas básicas.

Cronograma:

1º/08 – Segunda-feira

Salete, São Cristovão, Bom Retiro, Linha Um e Rincão Santo Antônio

2/08 – Terça-feira

Comércio, Gramado, Rincão Santo Inácio, Novo Paraíso e Rincão dos Padilhas

3/08 – Quarta-feira

Bugre, Caemborá, Cerro Azul, Felisberta, Lajeado Seco e Linha Santa Terezinha

4/08 – Quinta-feira

Pinhalzinho, Vila Cruz, Santa Luzia, Linha Duas, Linhas Três e Linha Cinco

5/08 – Sexta-feira

Linha do Soturno, Rincão dos Fréos, São Francisco, Linha Geral e Linha Rigon

Fonte: Prefeitura de Nova Palma