Nova Palma realiza reunião para os preparativos da Caminhada na Natureza do Geoparque Quarta Colônia

Na última terça-feira, dia 19, Nova Palma promoveu uma reunião dedicada aos preparativos da Caminhada na Natureza no âmbito do Geoparque Quarta Colônia. O encontro reuniu dez participantes, integrando representantes da Emater/RS, da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM, prefeito municipal André Rossato, a coordenação municipal de Cultura e Turismo, a secretaria municipal de Educação e representantes da comunidade Rincão dos Fréos.

Durante a reunião, foram discutidas as principais questões relacionadas ao comprometimento das instituições envolvidas na organização do evento. No dia 26 de setembro de 2023, terça-feira, está programado um pré-teste com os organizadores para realizar o percurso que ocorrerá no município.

Nova Palma, RS, situa-se na Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO, ficando a 59 km da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O município possui uma população de 5.586 habitantes, conforme o último Censo Demográfico de 2022. O Censo Agropecuário de 2017 registrou a existência de 570 estabelecimentos agropecuários, 14.192 bovinos, 4.929 toneladas de milho, 775 toneladas de fumo, 27.863 toneladas de soja, além de uma produção bastante diversificada contribuindo para a economia rural.

O local possui um grande potencial turístico, com balneário municipal, paisagens ímpares, e uma região singular para lazer e entretenimento. Além disso, o município conta com uma diversidade de etnias presentes, integrando uma multiplicidade cultural que fortalece a região.

A caminhada oficial está agendada para ocorrer no domingo, 29 de outubro, pela manhã. Ela se desenrolará em um percurso de que varia entre 9 a 12 quilômetros, com café da manhã que será uma cortesia da Prefeitura Municipal, pontos de apoio para alimentação e hidratação ao longo do trajeto, além de um almoço (por adesão) para encerrar o evento de maneira memorável.

O almoço será oferecido pela comunidade Rincão dos Fréos após a chegada dos caminhantes. O cardápio do almoço envolve risoto, galeto, churrasco com carne de gado, saladas diversas e pão, com o valor de R$ 45,00. A sugestão é que os participantes tragam dinheiro físico em função das dificuldades de sinal e internet. Durante o almoço haverá uma feira de artesanato e produtos coloniais disponíveis para os participantes.

Esta atividade promete ser um dos grandes atrativos do mês de outubro em Nova Palma, com uma expectativa de um grande público para participar da caminhada no município. Em caso de chuva, será transferida.

Como estão acontecendo as Caminhadas na Natureza do Geoparque Quarta Colônia?

Com o selo internacional conquistado pela Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO, e o final da pandemia Covid-19, foi retomado uma iniciativa que a Universidade Federal de Santa Maria já possuía em alguns municípios da região central. As Caminhadas na Natureza são eventos internacionais que incentivam o contato com a natureza, a conscientização ambiental, a geração de renda, a integração das famílias rurais e as parcerias para atingir os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Atualmente, em 2023, as Caminhadas na Natureza no Geoparque Quarta Colônia possuem execução em parceria com Emater/RS Escritório Regional em Santa Maria e escritórios locais dos municípios que integram o Geoparque Quarta Colônia, Prefeituras Municipais e pela Pró-Reitoria de Extensão (PRE), via subdivisão de Geoparques. Na UFSM, as Caminhadas na Natureza é uma ação do Programa do Geoparque de Assistência Técnica e Extensão Rural (PROGEATER) com foco em estimular o turismo rural no Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil.

Neste ano já aconteceram caminhadas em Ivorá e Agudo, municípios integrantes do Quarta Colônia Geoparque Mundial da UNESCO. Os dois eventos bateram recordes de público e criaram potenciais demandas turísticas para o futuro. Há um calendário de caminhadas em todos os municípios do território até o final do ano.

Texto: Ezequiel Redin, Professor de Extensão Rural do Colégio Politécnico e integrante da subdivisão de Geoparques da UFSM; Sandra Linhares Teixeira (UFSM).

Revisão: Diego Hahn