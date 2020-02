Nova Palma realiza Oficina de Produção de Geleias

Aconteceu no dia 11 de fevereiro, nas dependências da Escola Municipal Cândida Zasso, em Nova Palma, dentro das atividades do Projeto “Semeando um Novo Saber”, a Oficina de Produção de Geleias, ministrada pela professora Neila Richards, do Curso de Tecnologia dos Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria.

No decorrer do curso foram produzidas geleias de diversos sabores, tais como: ameixa, uva, laranja, abacaxi com pimenta, abacaxi com gengibre e erva mate com gengibre. Durante a atividade foram ministradas ainda explicações de como fazer uma produção que tenha controle de qualidade para ser produzida pelas merendeiras para ser ofertadas aos alunos das escolas através da alimentação escolar.

Além de merendeiras, o curso contou com a participação de servidores da Emater, da Prefeitura de Nova Palma, da Câmara de Vereadores e Secretaria Municipal de Educação, inclusive a secretária municipal de Educação, Inês Casarotto Osmari.

A equipe organizadora da Oficina agradece novamente a professora Neila, pela oportunidade de oferecer gratuitamente mais um curso, e aos servidores municipais e Emater, os quais têm o papel de multiplicadores deste conhecimento para toda a comunidade nova-palmense.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma