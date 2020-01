Nova Palma realiza curso de Produção Artesanal de Conservas Salgadas

Dentro das atividades do projeto “Semeando um novo saber”, foi realizado no dia 26 de dezembro no Salão Paroquial de Nova Palma, o curso “Manual de Produção Artesanal de Conservas Salgadas”, ministrado pela professora Neila Richards, do curso de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria.

No decorrer do curso foram produzidas conservas de cebola, pepino, batata inglesa, cenoura, beterraba, couve flor, molho de tomate e chutney (molho à base de abacaxi, ameixa, tomate e vinagre de vinho branco), além de todas as orientações de processamento das frutas e hortaliças para conservas, ofertadas pela ministrante do curso.

Participaram do curso, Diretoras, vice-diretoras, merendeiras e serventes de escolas, servidores da Secretaria de Agricultura, da Câmara de Vereadores e da Secretaria de Educação, inclusive a própria secretária, Inês Casarotto Osmari, integrantes da Emater e produtoras rurais.

A equipe do projeto “Semeando um Novo Saber”, agradece a professora Neila, que se dispôs a vir gratuitamente a Nova Palma para desenvolver esse trabalho, oportunizando aos participantes uma tarde de muito aprendizado, e também a todos que se dispuseram a participar da atividade.

Após o curso, a continuidade prática desse aprendizado, por parte da equipe do projeto, se dará com as hortaliças e legumes que estão sendo produzidas no Horto Municipal.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma