Nova Palma realiza campanha em prol do Hospital Nossa Senhora da Piedade

Representantes de 15 entidades públicas, privadas e religiosas de Nova Palma estiveram reunidos na tarde de segunda-feira, dia 13, para articular ações em prol do Hospital Nossa Senhora da Piedade no enfrentamento ao Covid-19.

A reunião foi organizada por todos os vereadores do município e aconteceu no plenário do Poder Legislativo. Na oportunidade, representantes da Associação Hospitalar Nossa Senhora da Piedade, apresentaram aos presentes, a situação atual do Hospital e as ações necessárias para o enfrentamento da pandemia e os representantes das entidades puderam apresentar suas dúvidas e sugestões.

Ficou combinado o início de uma campanha conjunta em prol da arrecadação de fundos para adquirir equipamentos para o Hospital Nossa Senhora da Piedade além de iniciativas e doações individuas de cada entidade.

De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores, Tiago Facco, o Legislativo irá contribuir com a doação de 25% dos vencimentos dos vereadores nos próximos três meses e irá devolver R$ 30 mil do duodécimo do Legislativo.

Mais informações sofre as doações e como ajudar na campanha em prol do Hospital serão divulgados no decorrer da semana.

Fonte: Câmara de Vereadores de Nova Palma

Fotos: Diego Hahn