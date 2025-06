Nova Palma realiza a III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

A III Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Nova Palma foi realizada na tarde da última quarta-feira, dia 4, no Salão Paroquial. Com o tema “Envelhecimento Multicultural e Democracia: Urgência por Equidade, Direitos e Participação”, o encontro reuniu servidores da saúde, representantes da comunidade idosa e público em geral.

A abertura oficial contou com a presença da prefeita Jucemara Rossato, da secretária de Saúde e Assistência Social, Janaine Paz, da presidenta do conselho do Idoso de Nova Palma, Luciane Bertoldo, e da representante das pessoas idosas, Otília Stefanello.

A programação incluiu uma palestra da enfermeira Patrícia Matos Almeida, coordenadora das políticas de saúde da pessoa idosa da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde. Em seguida, os participantes discutiram cinco eixos temáticos: Financiamento para Ampliação e Garantia dos Direitos Sociais; Fortalecimento de Políticas para a proteção à Vida, à saúde e para o acesso ao cuidado integral da Pessoa Idosa; Proteção e enfrentamento contra quaisquer forma de violência, abandono social e familiar da pessoa idosa; Participação social, protagonismo e vida comunitária na perspectiva das múltiplas velhices; Consolidação e fortalecimento da atuação dos Conselhos de Direitos da Pessoa Idosa como política do Estado Brasileiro.

Após a discussão dos eixos, foram elaboradas cinco propostas para serem enviadas para a conferência estadual da pessoa idosa. O encerramento do evento decorreu após a eleição dos delegados que irão representar o município na VII Conferência Estadual da Pessoa Idosa.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma