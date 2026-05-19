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Nova Palma promove encontro de acolhimento para as famílias atípicas durante o Abril Azul

No último dia 30 de abril, em referência ao Abril Azul, campanha a de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Secretaria de Educação de Nova Palma realizou na Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela, a terceira edição do encontro do Grupo de Acolhimento às Famílias Atípicas, intitulado “Cuidando de Quem Cuida”. A iniciativa teve como principal objetivo oferecer um espaço de acolhimento, escuta ativa e troca de experiências entre as famílias participantes.

Realizado em um ambiente leve e receptivo, o encontro promoveu uma roda de chimarrão, além de atividades de integração que incluíram brincadeiras, momentos de descontração e interação entre os participantes.

A noite foi marcada pelo fortalecimento de vínculos, pela empatia e pela valorização das famílias atípicas. O evento destaca a importância do apoio mútuo e a necessidade de cuidado também com aqueles que, diariamente, dedicam atenção, afeto e suporte aos seus familiares.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma

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