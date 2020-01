Nova Palma promove a 14ª Colônia de Férias

Foi dada a largada, nesta semana, para as atividades da 14ª Colônia de Férias de Nova Palma. Realizada pelo Centro de Referência da Assistência Social – Cras no Balneário Municipal, neste ano de 2020 a Colônia de Férias superou as expectativas e também os números. De acordo com o coordenador do Cras, Guilherme Munhoz, são cerca de 130 participantes divididos em três turmas, entre, crianças, adolescentes e 3ª Idade.

O tempo colaborou nos primeiros dias e mesmo a chuva que deu as caras no terceiro dia de atividades não desanimou os empolgados participantes.

As atividades, que contam com momentos de união, integração, brincadeiras e muita diversão, serão realizadas até o dia 6 de fevereiro

Fonte: Prefeitura de Nova Palma