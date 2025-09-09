Nova Palma: Projeto promove educação ambiental por meio da horta escolar na Escola Cândida Zasso

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cândida Zasso, de Nova Palma, iniciou a implementação de uma horta escolar como parte do projeto “Meio ambiente e sustentabilidade na sala de aula”. A ação tem como objetivo estimular a consciência ambiental e cidadã entre os alunos, por meio de práticas sustentáveis e de preservação do meio ambiente.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, por meio da fiscal ambiental Betânia Uliana Barbieri e do responsável pelo Horto Municipal, Rodrigo Descovi, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Emater.

O projeto integra o programa “União Faz a Vida”, do Sicredi, com o tema “Construindo uma geração consciente”, e também o Projeto Juca nas Escolas, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

A horta escolar foi pensada como ferramenta pedagógica para aproximar os estudantes da natureza, promover hábitos alimentares saudáveis e incentivar atitudes sustentáveis no cotidiano. Embora o projeto maior envolva alunos do 6º ao 9º Ano e a colaboração de todos os professores da escola, as atividades da horta estão concentradas na turma do 7º Ano do turno da tarde, escolhida por ser mais reduzida e facilitar o acompanhamento das ações. A coordenação geral do projeto é da professora de Geografia, Vanessa Manfio. A etapa da horta escolar é coordenada pelas professoras Danielle Pissinin (Educação Física) e Vanessa Manfio, com o apoio técnico do Horto Municipal, da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Nova Palma e da Emater.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma