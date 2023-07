Nova Palma: Projeto MP Sucessão Rural inaugura estufa comunitária no Rincão Santo Inácio

Tendo em vista a diminuição da presença jovem em atividades rurais, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, os poderes Legislativo, Executivo, Judiciário e entidades locais de Faxinal do Soturno e região, criaram o projeto MP Sucessão Rural. “Desenvolvido pela união de forças, a iniciativa surge como potência para reverter este cenário, trazendo segurança econômica e sustentabilidade ambiental”, conta o promotor de Justiça Claudio Antonio Rodrigues Estivallet Junior.

No âmbito do projeto, foi entregue e inaugurado, no final de junho, o cultivo de morangos suspensos na comunidade Rincão Santo Inácio, no município de Nova Palma. Na ocasião, Estivallet ressaltou que um dos pilares da atuação do Ministério Público é construir relações com a comunidade, seja por meio de parcerias com órgãos e poderes ou através da realização de projetos visando o desenvolvimento comunitário dentro das especificidades locais. “Vale ressaltar o grande envolvimento comunitário, resultando não apenas no foco principal, bem como no aumento do grau de sociabilidade da comunidade”, disse o promotor.

O trabalho desenvolvido faz parte dos 25 Projetos Regionais Digitais, que visam a implementação de atividades voltadas ao desenvolvimento social, ambiental e econômico.

Entre os presentes na inauguração, estavam, além do promotor de Justiça, o prefeito de Nova Palma, André Rossato, e o juiz de Faxinal do Soturno, Rodrigo Antola Aita.

Fonte: Ministério Público