Nova Palma: Professoras da Escola Aquarela participam da formação inicial do Programa União Faz a Vida

Os professores da Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela, de Nova Palma, participaram da formação inicial do Programa União Faz a Vida, que ocorreu na manhã da última quarta-feira, dia 12, na Câmara de Vereadores.

O educandário está reingressando no Programa União Faz a Vida, que há 28 anos mantém uma parceria com as escolas do município. A inclusão da escola no projeto ocorreu após uma reunião, que aconteceu nos primeiros dias do ano, entre os gestores do Sicredi, a prefeita Jucemara Rossato e a secretária municipal de Educação, Alexandra Pozzatti Marchesan.

Durante o encontro desta quarta-feira, os profissionais da Educação participaram de uma palestra ministrada pela professora e psicóloga Francele Concatto, que abordou temas essenciais para a formação na educação infantil, assim como a construção de projetos lúdicos e significativos para o desenvolvimento infantil.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma