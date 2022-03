Nova Palma: Paróquia Santíssima Trindade acolhe padre Flavio Somavilla como novo pároco

No sábado, dia 12, a comunidade de Nova Palma pode testemunhar a posse canônica de seu novo pároco, o padre Flavio Somavilla. Em celebração eucarística presidida por Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, e concelebrada pelo Monsenhor Arlindo Tomazi e pelos padres Cristiano Quatrin, Alcione Carvalho, Laurindo Zeni e Zalmiro Francisco, além do Diácono Hermes Bertoldo. A atividade teve também a participação de religiosas, seminaristas, autoridades e fiéis vindos de São Vicente do Sul, município em que o padre Flavio estava anteriormente.

O rito, que segue o Pontifical Romano, contou com a leitura da acolhida ao arcebispo e da Provisão de Pároco. Na sequência ocorreu a entrega das chaves ao padre Flavio, que continuou com a entrega do Evangeliário ao presbítero que fez Proclamação da Palavra.

Durante o sermão, Dom Leomar pediu aos presentes que façam uso de três remédios na Quaresma: Oração pela paz no mundo, jejum de palavras e comentários maldosos e esmola, em forma de contribuição no Domingo de Ramos, e finalizou dizendo: “Escute mais Jesus, como nos fala o Salmo ‘O Senhor é minha luz e salvação’.”

Com o pronunciamento da Profissão de Fé, entrega da Pia Batismal, do Confessionário e do Sacrário, juramento do pároco e leitura da ata e posse o rito foi finalizado.

Ao fazer uso da palavra, padre Flavio disse: “Venho de coração aberto para aprender e para servir. Agradeço a Deus por sua generosidade e peço que Nossa Senhora de Lourdes me acompanhe nesta missão e que seja nossa intercessora.”

Padre Flavio assumiu no lugar do padre Saulo Faccin que foi para Jaguari.

Fonte: Arquidiocese de Santa Maria