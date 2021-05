Nova Palma: Mudança do CPG para o Centro Cultural foi avaliada em reunião

Na tarde de 18 de maio, o prefeito municipal de Nova Palma, André Rossato, acompanhado do secretário de Educação, João Alberto Ghisleni e do assessor de Cultura e Turismo, Diego Hahn, esteve em reunião com a equipe gestora do Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG), no espaço onde hoje funciona o Centro.

Na ocasião, a presidente do Circolo Veneto (entidade que administra o CPG), Maria Neli Pippi, e Valter Fréo, diretor do Centro de Pesquisas, acompanhados dos funcionários, Roberta Bisognin e Eduardo Fréo, expuseram algumas questões relacionadas as necessidades logísticas para a mudança do Centro de Pesquisas para o novo espaço do Centro Cultural.

Ao final da reunião, ficaram acertados os principais pontos para a mudança, que deve começar a ser realizada nos próximos dias, incluindo desde limpeza e dedetização do novo espaço, fornecimento de novos equipamentos necessários, colocação de persianas e transporte das estruturas mais pesadas.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma