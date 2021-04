Nova Palma inserida em projeto de Rota Cicloturística da região

No dia 12 de abril, o assessor de Cultura e Turismo do município de Nova Palma, Diego Hahn, se reuniu com representantes de entidades de ciclismo do município de Santa Maria.

Na pauta da reunião, o projeto de Rota Cicloturística da Região Central, que, conforme explanaram o coordenador da mesma, Guilherme Rodrigues, e o presidente da Associação Santa Maria Ciclismo, Jorge Maciel, perpassará nove municípios da região, entre os quais Nova Palma.

Os organizadores do projeto já têm apoio de instituição bancária para a confecção de placas de sinalização para a rota e necessitam, conforme também explicado, por parte dos municípios, basicamente de autorização dos mesmos e apoio logístico para conservação das placas e das estradas e um trabalho de comunicação com os meios de hospedagem e alimentação.

O intuito da rota, segundo Guilherme e Jorge, é, além de oferecer uma bela alternativa de percurso a cicloturistas na região, em contrapartida abrir possibilidades para ganhos sociais e financeiros dos locais por onde o percurso se desenvolverá, em áreas de hospedagem, alimentação, entre outras.

A previsão de início oficial da Rota Cicloturística da Região Central é para o mês de outubro deste ano.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma