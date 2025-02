Nova Palma: Inscrições abertas para os produtores rurais participarem do Programa de Calcário

A Prefeitura de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, abriu o período de inscrições para o Programa Calcário 2025. Prazo encerra no dia 28 de fevereiro.

Podem se inscrever os agricultores com propriedade no município de Nova Palma; possuir Bloco de Produtor ativo com movimentação de notas no ano de 2024, não possuir débitos com a Tesouraria Municipal e possuir análise de solo com validade mínima em junho de 2024 ou realizar uma nova análise de solo até início de março de 2025. A responsabilidade e custo da análise de solo ficará a cargo do produtor rural e será inscrito um produtor por grupo familiar.

Produtores contemplados no Programa de Calcário no ano de 2024 não serão beneficiados neste ano, abrindo vaga para novos agricultores

Mais informações podem ser obtidas na diretamente na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Nova Palma ou pelo telefone (55) 3266-1166.

Com informações da Prefeitura de Nova Palma