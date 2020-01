Nova Palma inicia organização do Mês da Mulher

Na manhã desta sexta-feira, dia 31, foi realizada reunião com o objetivo de acertar os detalhes para realização e organização do evento em homenagem ao Mês da Mulher, em Nova Palma. Evento esse realizado desde 2018 em parceria entre Poder Executivo e Legislativo do Município.

A reunião contou com a presença do presidente do Legislativo, vereador Tiago Facco, da secretária municipal da Sáude, Eleni Dalla Nora, da vereadora, Neusa Rossato, da suplente de vereadora, Marcia Mayer, e a servidora, Deise Losekann.



O evento, de caráter beneficente, que nos anos anteriores arrecadou doações e reverteu o valor de ingressos para o Hospital Nossa Senhora da Piedade, será realizada entre os messes de fevereiro e março. Mais detalhes serão divulgados no decorrer das próximas semanas.

Fonte: Câmara de Vereadores de Nova Palma