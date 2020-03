Nova Palma foca em serviços para amenizar impactos da estiagem

Em função da forte estiagem que assola a região, nos últimos dias o foco principal dos trabalhos do Setor de Obras do município de Nova Palma tem sido no sentido de amenizar os impactos causados por essa falta de água.

Com este objetivo, a equipe do setor tem trabalhado exclusivamente com três retroescavadeiras, uma escavadeira hidráulica, dois tratores, dois camburões, e uma caçamba viniliq, o que tem gerado grande despesa para o Município, mas o empenho necessário para se tentar minimizar o problema.

Segundo informações, há cerca de 12 anos não se tinha uma estiagem tão forte e os bebedouros e açudes não eram limpos, sendo esta agora uma demanda por parte de proprietários, que estão solicitando portanto as limpezas dos mesmos.

De acordo com o prefeito, André Rossato, com esta demanda, há uma lista de solicitações de cerca de 120 proprietários, entre atendidos e por atender.

