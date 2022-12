Nova Palma finaliza a segunda edição da vacinação da Brucelose bovina

O município de Nova Palma, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, realizou a Campanha de Vacinação da Brucelose Bovina nas propriedades dos agricultores que inscreveram as terneiras na secretaria.

A vacinação foi realizada nas terneiras de três a oito meses de idade, pela médica veterinária Nara da Rosa Pegoraro. A campanha contou com o apoio da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal), que auxiliou na divulgação dos roteiros no programa de rádio e no incentivo e orientaçãos aos produtores para vacinar as terneiras pela importância da imunização do rebanho. O município forneceu todo o apoio logístico, organização dos roteiros por comunidade e também a divulgação para que a campanha acontecesse.

Foram vacinadas 704 terneiras de 174 produtores rurais, abrangendo 20 localidades do interior do município.

A brucelose é uma doença infecto-contagiosa crônica provocada por bactérias do gênero Brucella que atinge bovinos, bubalinos, suínos, caprinos, ovinos, entre outros, e pode ser transmitida para humanos. Por isso, a importância da realização da Campanha de Vacinação para Brucelose Bovina.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma