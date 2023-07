Nova Palma esteve representada no 1º Seminário sobre Experiências do Projeto de Ovos Coloniais na Região Central

Na última quinta-feira, dia 27, o município de Nova Palma esteve representado no 1º Seminário sobre Experiências do Projeto de Ovos Coloniais na Região Central, promovido pelo Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Estiveram presentes, representando a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o secretário Eliardo Cargnin e a servidora Clauciane Garlet Stefanello. Da Emater novapalmense, a chefe do escritório, Sandra Denardin da Silva. Também se fizeram presentes no evento a produtora rural Nausa Scapin Manfio e a filha Camila Scapin Manfio, aluna do curso técnico em Zootecnia do Colégio Politécnico da UFSM.

Durante o evento foi relatado sobre a implantação do projeto de ovos coloniais na Região Central, iniciativa que busca promover a criação de galinhas fora de gaiolas, respeitando seus instintos e priorizando o seu bem-estar. O projeto é coordenado pelo professor Cristiano Dotto, do Colégio Politécnico da UFSM, em parceria com a PoliFeira do Agricultor, coordenada pelo professor Gustavo Pinto da Silva.

Foi realizada uma visita técnica ao entreposto de ovos do Colégio Politécnico da UFSM. Na ocasião, foram relatadas três experiências da produção de ovos dentro do Projeto Ovos Coloniais, sendo: Ovos de Galinhas Livres Vó Naná (produtor Luiz Adolfo Bier Neto), produção de ovos da Boutique da Colônia (produtora Jusane Turri Carvalho) e ovos coloniais do Sítio Estância Velha (produtor Joziel Sales da Silveira).

Para encerrar o evento, foi feita uma apresentação sobre Avicultura Colonial como alternativa de renda para a agricultura familiar por João Pedro llanos Zabaleta, da Embrapa Clima Temperado.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma