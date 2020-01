Nova Palma Energia solicita que agricultores evitem fazer puxe de água em horários específicos

A concessionária de energia, Nova Palma Energia, de Faxinal do Soturno emitiu aviso na manhã desta sexta-feira, dia 3, solicitando aos produtores da Quarta Colônia, que utilizam irrigação de água nas lavouras, que evitem fazer puxe de água em certos horários.

O pedido busca evitar a sobrecarga do sistema de fornecimento de energia elétrica, como ocorrido nos últimos dias.

Diz o comunicado:

“Aviso aos agricultores da Quarta Colônia com bomba de irrigação elétrica

A Nova Palma Energia informa que em virtude do atraso na entrada em operação da subestação Candelária 2, tem havido dificuldade no fornecimento de energia elétrica nos dias mais quentes, devido a sobrecarga que ocorre na linha 69 KV, que interliga a subestação Santa Maria 1 as subestações de Faxinal do Soturno e Agudo. A subestação Candelária 2 tem previsão de conclusão no final do próximo mês e assim que entrar em operação, resolverá o problema ora enfrentado.

Diante disso, solicitamos aos irrigadores da Quarta Colônia, que na medida do possível, evitem fazer puxe de água, nos horários a seguir informados, durante os meses de janeiro e fevereiro.

De segunda a sexta-feira:

Entre às 13h45min às 17h e entre às 20h30min às 23h30min.

Aos sábados e domingos:

Entre às 20h30min às 23h30min.

Esclarecemos que não é obrigatório deixar de irrigar nesses horários, no entrando, se for possível, será de grande benefício à comunidade em geral e por isso agradecemos antecipadamente a colaboração.

Nova Palma Energia, 03 de janeiro de 2020.”