Nova Palma decreta situação de emergência devido à estiagem

No dia 4 de janeiro, o prefeito de Nova Palma, André Luiz Rossato, assinou o Decreto Municipal de Situação de Emergência devido à estiagem. O município vem há três anos consecutivos sofrendo com déficit hídrico e atualmente está passando por um período de baixos índices pluviométricos, altas temperaturas e baixa umidade do ar, fazendo com que a estiagem se agrave a cada dia que passa.

Em muitas localidades do interior já está faltando água para o consumo humano e também para os animais. O Poder Público, através da Secretaria de Obras e Agricultura, está transportando água para as famílias que estão necessitando, utilizando um caminhão com tanque de 7.000 litros e um tanque de 5.000 litros acoplado a trator. Também a prefeitura está fazendo abertura e limpeza de bebedouros para reserva de água para os animais conforme demanda dos produtores.

Na agricultura e na pecuária já foram contabilizadas, através de laudo técnico, perdas significativas nas principais atividades agropecuárias do município: soja, milho (grão e silagem), feijão, fumo, gado de leite e gado de corte. Estas perdas agrícolas são muito impactantes, pois como o município é essencialmente agrícola isso irá afetar primeiramente a renda dos produtores, e, consequentemente a economia do município.

Além disso, como o município ainda está passando pela pandemia do COVID-19, a estiagem vem agravar ainda mais a situação da população, podendo causar um aumento de pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma