Nova Palma: Conselhos de Turismo e de Políticas Culturais retomam atividades

No dia 11 de maio, foram reativadas as atividades dos conselhos municipais de Política Cultural e de Turismo de Nova Palma, após publicação de portarias com a oficialização dos novos membros indicados por entidades e secretarias municipais. Os dois conselhos estavam com as atividades suspensas há cerca de um ano e meio em função da pandemia de coronavírus, e os membros voltaram a se reunir, na Câmara de Vereadores, respeitando todos os protocolos de segurança, com uso de máscara, álcool gel e distanciamento.

Na pauta da reunião estiveram, entre outras, questões relacionadas ao Centro Cultural do município, que em breve deverá abrigar a Biblioteca Municipal, o Centro de Pesquisas Genealógicas e Museu Municipal; Programa de Regionalização Turística do Ministério do Turismo com exigência de documentação por parte dos municípios para inserção no Mapa do Turismo Nacional; projetos Geoparque Quarta Colônia e Caminho dos Capitéis, ambos em fase decisiva de desenvolvimento; e projeções de possíveis atrações para o aniversário do município, no mês de julho.

Ao final da reunião ainda, foram eleitos os novos coordenadores dos dois conselhos, ficando Flávio Moreira como presidente do Conselho de Política Cultural (e automaticamente representante do Conselho junto ao Grupo de Trabalho da montagem do Museu Municipal) e Oreci Borges como vice, e ambos também na presidência do Conselho de Turismo, com as posições se alternando, tendo Diego Hahn como secretário dos dois conselhos, cujas reuniões acontecem de forma conjunta devido às entidades e secretarias que os compõem (e consequentemente os membros) serem praticamente os mesmos e devem ser realizadas com periodicidade bimestral.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma