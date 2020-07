Nova Palma comemora 60 anos de emancipação nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, dia 29 de julho, Nova Palma completa seus 60 anos de emancipação político-administrativa. Para celebrar a data e tomando todas as precauções necessárias em função da pandemia de coronavírus, serão realizados neste dia, três eventos:

Na parte da manhã, o prefeito André Rossato e ex-prefeitos se encontram e batem um papo em um café da manhã na Prefeitura Municipal.

Às 16h, na Igreja do Caravaggio, acontecerá uma Missa em Ação de Graças na qual se atentará para todos os cuidados necessários que o momento requer, com exigência do uso de máscara, limitação de público e distanciamento. A missa será transmitida pela página do Facebook da Prefeitura Municipal de Nova Palma.

E às 18h, no Clube Guarani, será realizada uma “Live Café”, com show dos Irmãos Moro, participação especial do autor da música do Hino de Nova Palma, Evandro Zamberlan, ao violão, acompanhado de Marcio Correia, no acordeon e divulgação dos premiados do Concurso Fotográfico “Olhares sobre Nova Palma”/ Edição 2020.

A live café terá transmissão somente via canal do youtube no link abaixo e página do Facebook da Prefeitura Municipal.

(https://www.youtube.com/channel/UCbW_UzTeWkJqa9U_w0K8ElQ)

Fonte: Prefeitura de Nova Palma