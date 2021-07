Nova Palma: Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado será inaugurado nesta quinta-feira

Inaugura nesta quinta-feira, dia 29, data do aniversário de 61 anos de emancipação de Nova Palma, o Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado. Solenidade, que seguirá todos os protocolos de prevenção ao Covid-19, inicia às 18h30min e terá transmissão pelo Youtube e Facebook da Prefeitura de Nova Palma.

Localizado na Rua Almirante Tamandaré, nº 520, o novo espaço abrigará o Centro de Pesquisas Genealógicas (CPG) e também a Biblioteca Municipal. Segundo Diego Hahn, assessor de Cultura e Turismo do município, também está em processo de idealização a instalação no novo prédio o Museu de Nova Palma e montagem do auditório.

A solenidade oficial de inauguração do Centro Cultural Padre Luiz Sponchiado terá homenagens, participação dos Irmãos Moro, Evandro Zamberlan & Márcio Correia, apresentações artísticas e musicais do município. Evento é uma promoção da Prefeitura de Nova Palma.