Nova Palma: Campanha Maio Laranja reforça combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes

Neste mês de maio, teve inicio em Nova Palma a campanha Maio Laranja, voltada à prevenção e ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A iniciativa é divulgada em escolas, unidades do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), no Conselho Tutelar e nas Unidades Básicas de Saúde, onde foram fixados cartazes com o “Semáforo do Toque”. Esse material educativo é utilizado como ferramenta de prevenção, ensinando às crianças, por meio das cores, os limites sobre o próprio corpo e o respeito ao corpo do outro.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras), integrando a campanha, realiza no Centro de Convivência da Família e do Viver (CCFV), por meio da equipe técnica, juntamente com a oficineira e a monitora, atividades com as participantes, objetivando orientá-las sobre como abordar o tema com os filhos e netos, além de ajudá-las a identificar possíveis sinais de abuso ou risco.

O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data que reforça a importância da conscientização e da mobilização da sociedade sobre o tema. A campanha visa dar visibilidade ao assunto, estimular o diálogo, promover a prevenção e disseminar informação.

Canais de denúncia: Disque 100 (ligação gratuita), Conselho Tutelar, Cras e Delegacia de Polícia.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma