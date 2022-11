Nova Palma: Camnpal promove palestra sobre engasgo

Na noite desta quarta-feira, dia 16, aconteceu na Associação Atlética da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma Ltda. (Camnpal) uma palestra sobre o tema: engasgo.

A palestra foi ministrada pelos Bombeiros Voluntários de Faxinal do Soturno, juntamente com os Bombeiros Voluntários de Nova Palma. Na ocasião foi abordado sobre a prevenção, sintomas e primeiros socorros.

Segundo Gabriela Losekann, Técnica em Segurança do Trabalho da Camnpal, esse evento foi realizado para os colaboradores e para a sociedade em geral com o intuito de divulgar ações de como realizar os primeiros socorros com engasgo, pois é importante disseminar conhecimentos que podem salvar vidas.