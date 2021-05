Nova Palma: Agroindústria Somavilla recebe certificação do Programa Estadual de Agroindústria Familiar

No dia 6 de maio, foi entregue o Certificado de Inclusão ao Programa Estadual de Agroindústria Familiar (PEAF) “Sabor Gaúcho” para a Agroindústria Somavilla, na localidade de Novo Paraíso, interior do município de Nova Palma.

O secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Eliardo Cargnin, acompanhado da chefe do escritório municipal da Emater, Sandra Denardin da Silva, e da médica veterinária responsável pelo Serviço de Inspeção Municipal, Flávia Santi Stefanello, fizeram a entrega do Certificado aos proprietários, Everaldo e Margarida Somavilla.

A família Somavilla deu inicio à construção da Agroindústria no ano de 2018 e nesse mesmo ano recebeu Alvará Sanitário do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) para funcionamento. Também em 2018 foi realizado o cadastro no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, que dá a possibilidade de agricultores familiares agroindustrializar os produtos primários com objetivo de agregar valor e consequentemente melhorar a renda e as condições de vida, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e também cultural das famílias. O principal benefício do programa é que a pessoa não deixa de ser agricultor familiar e beneficiário da seguridade especial da Previdência Social.

Neste ano, a agroindústria, além de receber o Certificado de Inclusão no PEAF, que deu a ela o status de uma agroindústria formal, pois atingiu a legalização no âmbito sanitário, ambiental e tributário, também foi beneficiada com recursos do Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais – FEAPER. Esse recurso possibilitou a compra de um insensibilizador de aves, um esterilizador de facas e um freezer para armazenamento do produto final.

A principal atividade da Agroindústria Somavilla é o abate de frangos que são comercializados inteiros e congelados no mercado local e também para o Programa Nacional de Alimentação Escolar do município. Os produtos são comercializados apenas no município de Nova Palma por possuir somente Inspeção Municipal.

Hoje o município possui sete agroindústrias formais, Agroindústria Binotto de Ângela e Idair Binotto (abate e processamento de suínos); Agroindústria Mel Bullegon – Ivo Nei e Sonia Bullegon (mel e cera); Agroindústria Somavilla – Everaldo e Margarida Somavilla (abate de aves de corte); Agroindústria Sabor Especial – Gilberto e Delci Secretti (abate e processamento de suínos); Agroindústria AL Carnes – André e Alexandra Lago (abate de bovinos); Agroindústria Rossato – Gilseo e Benilda Rossato (abate de suínos e bovinos e processamento de suínos); e Agroindústria Vovó Isabel – Associação Quilombola (farináceos). Também há mais uma agroindústria em processo de legalização, sendo que já possuem licenciamento ambiental e sanitário: Queijos Artesanais Bullegon – Ivo Nei e Sonia Bullegon (derivados de leite).

Fonte: Prefeitura de Nova Palma