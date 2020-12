Nova Palma adquire tanque para transporte de água

A Administração Municipal de Nova Palma adquiriu recentemente um tanque para transporte de água potável, com capacidade de sete mil litros. O equipamento será utilizado para o transporte de água para as famílias dos agricultores do meio rural e também no entorno do perímetro urbano que em períodos de estiagem têm problemas de abastecimento de água.

O novo tanque foi adquirido com recursos próprios e já está à disposição da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para ser utilizado conforme a demanda da população.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma