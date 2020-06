Nova empresa passa a prestar o serviço de coleta do lixo em Formigueiro

A partir desta segunda-feira, dia 1º de junho, a empresa GRS Ambiental Soluções Integradas, de Santa Maria, passa a prestar o serviço de coleta do lixo em todo território formigueirense. O contrato com a vencedora da licitação foi assinado pelo prefeito, Jocelvio Cardoso (Xirú) na última terça-feira, dia 26.

No perímetro urbano do município, a coleta permanece da mesma forma, com o lixo orgânico nas segundas e sextas-feiras, e o lixo seco nas quartas-feiras.

O interior do município continua dividido em dois trajetos, de forma intercalada, ou seja, o caminhão percorre o trajeto A em uma semana, e na seguinte, o percurso B. Conforme acertado em reunião, até o dia 15 de junho, a coleta será realizada nas quintas-feiras, e após a data, passa a ser nas terças.

A empresa explica que o inicio do processo será sempre por volta das 14h.

Fonte: Prefeitura de Formigueiro