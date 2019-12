Nova ambulância para a Saúde de Nova Palma

A Administração Municipal de Nova Palma recebeu no dia 12 de dezembro uma ambulância Renault Master, que reforçará a frota na demanda da área da Saúde no município.

Essa aquisição foi viabilizada através do recebimento de emenda parlamentar de custeio do deputado federal Heitor Schuck, intermediada pelo vereador Cláudio Piovesan, no valor de R$ 150 mil.

Essa emenda de custeio foi destinada a pagamento de despesas de saúde, possibilitando dessa forma a aquisição da ambulância com recursos próprios do Município.

O valor total da ambulância, adquirida através de pregão eletrônico, foi de R$ 162.999,00.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma