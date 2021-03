Nota reitera gravidade da Covid-19 em Agudo

O Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 de Agudo, formado pela Prefeitura Municipal, Hospital Agudo, Ministério Público de Agudo, Brigada Militar, Polícia Civil e Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (ACISA), divulgou nesta terça-feira, dia 30, uma nota reiterando a gravidade da pandemia de COVID-19 no município, bem como evidenciando a necessidade da população seguir os protocolos de prevenção.

Confira a nota na íntegra:

“O Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19 de Agudo, formado pela Prefeitura Municipal, Hospital Agudo, Ministério Público de Agudo, Brigada Militar, Polícia Civil e Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Agudo (ACISA), vem, por meio desta nota, reforçar à população agudense sobre a gravidade da situação do Coronavírus no município, bem como a necessidade de se adotar, com rigor, as medidas de prevenção à disseminação do vírus.

Tomando como base os levantamentos epidemiológicos do município, entende-se que a Covid-19 está se agravando, com aumento de casos ativos e elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. Nesse sentido, reforça-se:

O Hospital Agudo encontra-se em uma situação crítica, devido à taxa de ocupação dos leitos clínicos e à escassez de medicamentos para garantir a intubação dos pacientes. Os profissionais de saúde, tanto do Hospital Agudo quanto das Unidades de Saúde do Município, encontram-se sobrecarregados, cansados e arriscando-se cotidianamente na tarefa de salvar vidas. A Covid-19 não é mais uma doença que atinge prioritariamente idosos e pessoas com comorbidades. Estudos apontam uma mudança do perfil do paciente que adoece e falece, atingindo, na atualidade, jovens na faixa de 20 a 49 anos.

Esse momento crítico da pandemia exige a cooperação e conscientização de todos os agudenses com o intuito de aderir os protocolos de prevenção à disseminação e, sobretudo, não promover aglomerações. Isso é necessário para evitar que nosso município seja prejudicado novamente com restrições extremas como ocorridas recentemente.

Por isso, fazemos um APELO para que seja feito o uso de máscara, respeitado o distanciamento social, e mantida a higienização das mãos e uso de álcool a 70%, e se puder, fique em casa. Reduza a sua circulação nas vias públicas, redobre os seus cuidados.

O nosso comportamento em sociedade reflete diretamente os indicadores da Covid-19. Não estamos apenas falando de um vírus, mas de VIDAS HUMANAS. O comportamento individual pode salvar vidas.

Agudo, 30 de Março de 2021.”

A nota é assinada pela Prefeitura Municipal de Agudo, Secretaria Municipal de Saúde, Posto de Saúde Central de Agudo, Hospital Agudo, Vigilância em Saúde de Agudo, ACISA, Ministério Público de Agudo, Brigada Militar de Agudo, Polícia Civil de Agudo e Secretaria de Educação e Desporto.

Fonte: Prefeitura de Agudo