Nomeados os novos integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Agudo

No dia 30 de março a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental de Agudo realizou a nomeação do Conselho Municipal do Meio Ambiente – Comdema, para biênio março/2021 a março/2023.

O Comdema é formado por órgãos e entidades governamentais e não governamentais. Desta forma, foi nomeada Greice Kelly Perske da Silva como presidente, Henrique Galle como vice-presidente e Cláudia Daniria Seiboth como secretária.

Também estiveram em pauta, projetos que estavam em andamento e serão retomados, como implantação de novas lixeiras no município e atualização e revisão dos planos municipais.

Fonte: Prefeitura de Agudo