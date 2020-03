Noite d’Elas comemora o Dia da Mulher em Agudo nesta sexta-feira

A terceira edição da Noite d’Elas irá movimentar o município de Agudo nesta sexta-feira, dia 6, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O evento gratuito voltado exclusivamente para as mulheres será no Centro Comunitário Luterano, numa promoção da Prefeitura de Municipal de Agudo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação, Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acisa), Cooperagudo e Emater.

A programação inicia às 19h e contará com palestra com o tema ‘Inteligência emocional’, com Valicir Trebien, seguido de espaço de interação. Para fechar o evento festivo haverá Noite à fantasia, com grito de carnaval, animado pela Banda Festiva. Também haverá “Varal Solidário” com venda de roupas e calçados e comercialização de lanches e bebidas.

Será disponibilizado transporte gratuito, para as mulheres das localidades do interior.