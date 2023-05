Noite da Família foi realizada em Dona Francisca

Ocorreu na noite desta quarta-feira, dia 24, no Clube Franciscano, em Dona Francisca, a Noite da Família na comunidade escolar. O tema central do evento foi: “A conexão da família x O propósito pessoal”.

A atividade contou com a participação da Comunicare Palestras Show, que animou as mais de 100 pessoas presentes. Na programação estava muita música e reflexão sobre o tema, ressaltando a importância das famílias, as quais são fontes de carinho, de cuidado, que apoiam e colaboram para o bem-estar uns dos outros.

O evento foi uma promoção da Prefeitura de Dona Francisca, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal da Assistência Social, além do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Com informações da Prefeitura de Dona Francisca.