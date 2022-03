No Dia da Mulher, Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul recebe mulheres do rural

Seguindo a programação da Semana Municipal da Mulher – Professora Rosane Bley, nesta terça-feira, dia 8, Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores abriu as portas para trabalhadoras rurais de Paraíso do Sul que participaram de pesquisa “Perfil das Mulheres Rurais do RS”.

A Emater, que presta serviço de assistência técnica e extensão rural para o Estado, levantou os dados a partir de entrevistas. O questionário contava com cerca de 250 questões sobre a vida da mulher e da pessoa com quem divide as atividades do cotidiano.

Com a presença de convidadas, foram abordados temas sobre saúde mental, violência contra mulher, assistência social, entre outros. O resultado do material foi divulgado em live, transmitido da Expodireto, no município de Não-me-toque. “Foi muito bom reencontrar as mulheres, debater assuntos pertinentes e pensar na construção coletiva de políticas públicas para quem vive no meio rural”, disse a vereadora Patrícia Parreira, presidente do Legislativo paraisense.

Conforme Patrícia, uma das iniciativas propostas na tarde é o projeto que prevê encontros com a participação da Brigada Militar nos grupos organizados do interior para orientar sobre a Lei Maria da Penha.

A Semana Municipal da Mulher – Professora Rosane Bley encerra neste sábado, dia 12, com Encontro da Mulher no Ginásio Municipal, a partir das 13h30min.

Fonte: Câmara de Vereadores de Paraíso do Sul