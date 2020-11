Natal será diferente na Escola Especial Jeviani Santini e CAEE em Faxinal do Soturno

Sem a presença física dos alunos, este ano o Natal será diferente na Escola Especial Municipal Jeviani Santini e Centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) de Faxinal do Soturno. Conforme a diretora do educandário, Luciane Coradini, a data é importante e envolve todas as pessoas, independente de crenças religiosas. “Exige da Instituição a responsabilidade de construir ensinamentos concretos que valorizem a cultura e que, ao mesmo tempo, estimulem o imaginário e a fantasia dos alunos”, explica.

Segundo Luciane, o Natal do CAEE foi pensado com carinho, através de uma atividade não presencial, para ser realizada pelos alunos em casa, junto com a família, que é a montagem da árvore natalina, um dos símbolos desta data festiva. “A atividade se baseia na teoria montessoriana, em que a criança é vista como papel ativo sob o material concreto, que é a árvore artesanal”, justifica.

Cada aluno vai receber uma árvore e enfeites, confeccionados pela equipe do CAEE em materiais alternativos como TNT e EVA.

O objetivo é proporcionar uma atividade, que pode ser uma brincadeira em família, lembrando as tradições natalinas e estimulando as habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras dos alunos. O kit será entregue no dia 7 de dezembro, como última etapa de atividades não presenciais deste ano.

