Natal Iluminado de Nova Palma será dia 22 de dezembro

No domingo, dia 22, acontece o evento do Natal Iluminado em Nova Palma, realizado em parceria entre a Administração Municipal, a Nova Palma Energia e a Fundação Ângelo Bozzetto.

Na Praça Pe. João Zanella (em caso de mau tempo, no Ginásio Municipal), a partir das 19h haverá a chegada do Papai Noel e dos trilheiros Noéis do Grupo Trilhativa, com distribuição de presentes para as crianças.

Na sequência, as apresentações “Cordel de Natal”, de Jonatan Ortiz Borges, “O Natal do Macaco Simão”, do Grupo Pregando Peça, “Sonho de Uma Noite de Natal”, da Fundação Ângelo Bozzetto, e o show musical com o sertanejo de Filipe Girardi.

Além dessas atrações, parte do “Natal 3 em 1 de Nova Palma”, outras duas iniciativas acontecem na noite – a apresentação das imagens enviadas do “Natal sem Aedes Aegypti”, que instiga os munícipes a registrar em fotografia seus filhos fazendo alguma ação contra a proliferação do mosquito Aedes Aegypti (e enviar, através de whatsapp, os registros para o telefone da Academia da Saúde: 55-99627-4975), e o “Natal Solidário”, que incentiva a população nova-palmense a doar também nessa noite alimentos não perecíveis e/ou produtos de higiene pessoal, a serem posteriormente destinados às famílias carentes, classificadas pela Assistência Social.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma