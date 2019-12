Natal Iluminado de Dona Francisca será na sexta-feira

A Administração Municipal de Dona Francisca, através da Secretaria de Assistência Social e Centro de Referência da Assistência Social – Cras promovem nesta sexta-feira, dia 20, as festividades do Natal Iluminado 2019.

O evento será na Praça José Iop, a partir das 20h. Haverá chegada do Papai Noel, apresentação do Grupo de Violão do Cras, entrega dos presentes e distribuição de balas e show musical com Moisés Damé

Em caso de chuva o evento será realizado no Ginásio Cinquentenário.

Fonte: Prefeitura de Dona Francisca