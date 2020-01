Natal de Luz em Agudo encantou o público

As luzes de Natal estiveram presentes em Agudo. As Praças, Centro Administrativo Municipal, a Avenida Concórdia, a Rua Voluntários da Pátria, entre outros pontos, ganharam a ornamentação de luzes, pinheiros, velas, estrelas, bolas, caixas de presente, presépio em tamanho natural e a Casinha do Papai Noel.

Tudo foi feito com muita dedicação e envolvimento do Gabinete da primeira-dama, Marines Graebner, Grupo de Voluntárias (formada por mais de 30 mulheres) e também pela equipe da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, que ajudaram na instalação da parte elétrica, na colocação dos enfeites, marcenaria, pintura e jardinagem. O trabalho se destaca pelo serviço solidário e voluntário.

O Natal de Luz em Agudo, a cada ano recebe mais adereços, tornando Agudo referência regional. Como nos anos anteriores, o Natal de Luz em Agudo chamou a atenção para a sustentabilidade. A maioria dos enfeites foram confeccionados com garrafas pet, sendo utilizadas mais de 40 mil unidades; latas de tinta vazias e garrafões de vinho, tudo doado pela comunidade e com o incremento de mais de 400 mil luzes e mil metros de mangueiras de led, brilho, tecidos e bonecos.

Inclusão

Para tornar o Natal ainda mais diferenciado, a primeira-dama, Marines Graebner e o Grupo de Voluntárias usaram a inclusão social para a decoração natalina. Foi possível ver entre a ornamentação, Papais Noéis negros e cadeirantes. A iniciativa foi muito elogiada pelos visitantes.

Fonte: Prefeitura de Agudo