Natal de Luz de Agudo: programação especial promete encantar a comunidade

Foto: Arquivo 2022

O Natal de Luz de Agudo está chegando e a programação deste ano promete trazer momentos de cultura, alegria e solidariedade para toda a comunidade. Organizado pela Prefeitura de Agudo com o apoio de parceiros, o evento contará com apresentações artísticas, música e ações especiais que celebram o espírito natalino.

No dia 3 de dezembro, o Centro Comunitário Luterano será palco de uma apresentação emocionante, às 19h30, com a peça teatral “Sons do Silêncio”, realizada pelo Abrigo Amor Perfeito e com apoio da Prefeitura. No mesmo, às 20h, a Orquestra Jovem Recanto Maestro fará uma apresentação repleta de talento e harmonia, no Clube Centenário. A realização é da AMF, com patrocínio de Banrisul, Calçados Beira Rio e Meta.

A abertura oficial do Natal de Luz acontece no dia 6 de dezembro, às 19h30, no Volksgarten. O evento, realizado pela Prefeitura de Agudo e patrocinado pelas Lojas Becker, marcará o início oficial das festividades na cidade.

No dia 7 de dezembro, a programação continua no Volksgarten com a Formatura do Proerd, às 19h30, realizada pela Brigada Militar com apoio da Prefeitura. Logo após, às 21h, a Caravana de Natal percorrerá as ruas da cidade, levando o encanto e a magia do Natal para perto de todos.

No dia 8 de dezembro, o Natal de Luz traz uma programação especial para encantar a comunidade. Das 18h às 21h, na Praça da Emancipação, acontece a Folia do Papai Noel e Duendes, um evento mágico que promete diversão para toda a família. Com patrocínio da Dickow Alimentos e Super Lis, produção executiva da Chili, promoção da Prefeitura de Agudo e realização do Ministério da Cultura – Governo Federal, a atividade será um marco das celebrações natalinas. Simultaneamente, no Clube Centenário, a partir das 18h, o público poderá prestigiar o espetáculo “A Magia Lunar”, uma realização do IAC Raquel Melo, com patrocínio da Dickow Alimentos, trazendo mais um momento de arte e emoção para a noite.

No dia 13 de dezembro, duas ações especiais marcam o encerramento da programação natalina. Às 19h, a Escola Santos Dumont recebe o evento Noite Gospel, uma celebração organizada pela Prefeitura de Agudo em parceria com Igrejas Evangélicas. No mesmo dia, no Ginásio Municipal, acontece o Natal Solidária, organizada pela Friedrich Distribuidora com apoio da Prefeitura, o evento é fechado e é um gesto que reforça o espírito de união e generosidade.

No dia 16 de dezembro, as celebrações continuam com uma noite repleta de apresentações culturais em frente à iluminação especial da Prefeitura, a partir das 20h. O evento contará com performances encantadoras do Grupo de Musicalização Infantil e Canto e Percussão da Invernada Juvenil da Associação Tradicionalista Anita Garibaldi e da Escola Municipal de Música de Restinga Seca, proporcionando uma experiência que celebra o talento local e o espírito natalino.

Fonte: Prefeitura de Agudo