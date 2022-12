Natal de Luz de Agudo iniciará nesta sexta-feira

Agudo já está em clima de Natal. A cidade e o interior se preparam para a ampla programação de Natal que envolve atividades culturais, religiosas e de integração entre a comunidade. A abertura oficial do Natal de Luz de Agudo está marcada para esta sexta-feira, dia 2, às 20h, em frente a Prefeitura, com atrações culturais, show com a Banda Sétimo Sentido, apresentação do Grupo de Danças Folclóricas Alemã Freundschaft, show de fogos e acendimento das luzes.

Além dos eventos, as imediações do Centro Administrativo e a Praça da Emancipação vão se transformar em uma grande área aberta com decoração temática natalina. A decoração ficará montada até janeiro de 2023.

Programação:

02 de Dezembro

Abertura Oficial do “Natal de Luz 2022”, com acendimentos das luzes, show com Banda Sétimo Sentido, Show de Fogos e apresentação do GDFA Freundschaft

A partir das 20h, no Largo Aldo Berger

Realização: Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos e SESC – Fecomércio RS

04 de Dezembro

SemeArte

A partir das 11h30, almoço no Seminário Franciscano

A partir das 15h, apresentações artísticas no Seminário Franciscano

Realização e Apoio: SemeArte, EMATER e Seminário Franciscano

06 de Dezembro

Peça Teatral “Alice: o relógio do Bosque”

A partir das 19h30, na Comunidade Luterana

Realização e Apoio: Abrigo Amor Perfeito, Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos, Farmácia Fischer, ICBAA, Sicredi, Comunidade Evangélica Luterana

07 de Dezembro

Peça Teatral “Os Saltimbancos”

Clube Centenário

8h30, 14h30 (para estudantes)

19h30 (aberto ao público em geral)

Realização e Apoio: Programa Acolher SED Agudo, Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

09 de Dezembro

Encontro da Terceira Idade dos grupos da Assistência Social

A partir das 13h30, no Clube Centenário

Realização: Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação e Grupos da 3ª idade

Natal Solidário (evento privado voltado para crianças em vulnerabilidade social de 7 a 9 anos)

A partir das 10h, no Ginásio Municipal

Realização e Apoio: Friedrich Distribuidora e Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

6º Encontro Gospel

A partir das 19h, na Escola Santos Dumont

Realização e Apoio: Igrejas e Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

10 de Dezembro

“Passeio de trenzinho com os duendes”

Das 16h às 19h, em ruas da cidade

Realização e Apoio: Prefeitura de Agudo, Dickow Alimentos e Governo Federal – Pátria Amada Brasil

11 de Dezembro

Espetáculo “Um Sonho de Natal”

A partir das 20h, no Clube Centenário

Realização: IAC Raquel Melo

14 de Dezembro

Musical Jingle Bands – a banda dos duendes do Noel

Clube Centenário – 20h, com entrada Franca

Realização e Apoio: Prefeitura de Agudo, Dickow Alimentos e ICBAA

16 de Dezembro

Apresentação do Circuito Vozes Encanto de Natal e da Banda Sinfônica da UFSM

A partir das 19h, no Igreja Matriz São Bonifácio

18 de Dezembro

Culto Natalino

A partir das 9h, na Igreja Evangélica Congregacional

Encontro de Corais do Projeto Vozes

Entrada Franca – 18h – Clube Centenário

23 de Dezembro

Noite Natalina

20h, no Centro Comunitário Luterano

Realização: IECLB

24 de Dezembro

Culto Ecumênico

A partir das 9h, em frente ao Hospital Agudo

Realização: Hospital Agudo

Missa de Natal

A partir das 14h30min, na Comunidade São Marcos – Novo São Paulo

Realização: Paróquia São Bonifácio

Missa de Natal

A partir das 16h30min, na Comunidade Santa Luzia – Linha Boemia

Realização: Paróquia São Bonifácio

Missa de Natal

A partir das 19h, na Igreja Católica São Bonifácio

Realização: Paróquia São Bonifácio

Missa de Natal

A partir das 20h, na Comunidade São José – Pinhal

Realização: Paróquia São Bonifácio

25 de Dezembro

Culto de Natal

A partir das 9h, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana

Realização: IECLB

Missa de Natal

A partir das 9h, na Comunidade Santo Antônio

Realização: Paróquia São Bonifácio

Missa de Natal

A partir das 10h30min, na Comunidade São Roque

Realização: Paróquia São Bonifácio

Cultos de Natal

14/12 Escola Três de Maio 20h

15/12 Salão Dickow 20h

16/12 Escola D. Érico 20h

17/12 Linha Branca 16h e pavilhão Rolf Pachaly 19h30min

18/12 Salão União Várzea do Agudo 20h

20/12 Escola Santos Reis 20h

21/12 Salão General Osório 20h

23/12 Centro Comunitário Luterano 20h

25/12 Igreja 9h

31/12 Igreja 20h

Fonte: Prefeitura de Agudo