Natal de Luz de Agudo abre oficialmente nesta sexta-feira

Está marcada para esta sexta-feira, dia 10, às 20h, no Largo Aldo Berger, a solenidade oficial de abertura do Natal de Luz de Agudo 2021. Evento terá transmissão da Rádio Integração.

Na programação deste dia está o Natal Solidário, evento voltado para crianças em vulnerabilidade social, de 7 a 9 anos, a partir das 9h, no Ginásio Municipal, com realização e apoio da Friedrich Distribuidora e Prefeitura de Agudo. Ás 16h, pelas ruas da cidade, ocorrerá a ação “Uma canção de amor pela cidade” que é promovida pela Dickow Alimentos e Governo do Estado. Por fim, à noite, a solenidade de abertura oficial do “Natal de Luz 2021”, com acendimentos das luzes natalinas, chegada do Papai Noel e Show com Nando Rodrigues e Banda Mercosul com realização da Prefeitura de Agudo e Sesc-Fecomércio.

A programação de Natal de Agudo iniciou no dia 3 com o Encontro da Terceira Idade, no dia 4 foi realizado o jantar/baile Sentinela da Luz junto ao CTG Sentinela do Jacuí, dia 5 o SemeArte e no dia 6 a peça teatral “No olhar de Bia”.

Confira a programação do Natal de Luz de Agudo para os próximos dias:

– Dia 9 de dezembro

Show de Mágica com Bruno Mariotti

Sessões às 8h30min, 9h30min, 14h e 15h na Escola Santos Reis

Realização e Apoio: Corsan – Governo do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

– Dia 11 de dezembro

“Uma Canção de Amor pela Cidade”

A partir das 16h, em ruas da cidade

Realização e Apoio: Dickow Alimentos e Governo do Estado do Rio Grande do Sul

– Dia 12 de dezembro

Espetáculo “Um Novo Tempo”

A partir das 19h30min, no Clube Centenário

Realização e Apoio: IAC Raquel Melo e Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

– Dia 16 de dezembro

5º Encontro Gospel

A partir das 19h, na Escola Santos Dumont

Realização e Apoio: Igrejas e Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

– Dia 19 de dezembro

Natal de Antigamente – Rota Caminhos da Pohmmern Serra

A partir das 8h30min, com saída da Casa da Charlote

Realização e Apoio: Rota Caminhos da Pohmmern Serra

Culto Natalino

A partir das 9h, na Igreja Evangélica Congregacional

– Dia 22 de dezembro

Recital de Natal

A partir das 19h, na Paróquia São Bonifácio

Realização e Apoio: Corais e Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos

– Dia 24 de dezembro

Culto Ecumênico

A partir das 9h, em frente ao Hospital Agudo

Realização: Hospital Agudo

Missa de Natal

A partir das 19h, na Igreja Católica São Bonifácio

Realização: Paróquia São Bonifácio

– Dia 25 de dezembro

Culto de Natal

A partir das 9h, na Igreja Evangélica de Confissão Luterana

Realização: Comunidade Evangélica de Confissão Luterana

Dindinho de Natal

O “Dindinho” vai percorrer as ruas da cidade, com um ponto de visitação especial: a Casa da Charlote, que estará esperando com toda a magia do Natal.

Das 16h às 22h, com saída da Prefeitura, nos dias 15, 17, 18, 19 e 20 de Dezembro.

Realização e Apoio: Prefeitura de Agudo – Agudo de Todos e ICBAA