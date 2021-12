Natal da Casa do Idoso de Restinga Sêca ocorrerá no próximo dia 18

Tomando todos os cuidados de prevenção ao Covid-19 e sem a presença de público, está agendado para o dia 18 de dezembro mais uma edição do “Natal da Casa do Idoso Marino Lovato” de Restinga Sêca.

Com as parcerias do Rotary Club e Lions Clube, a programação inicia às 15h com animação de Wendrick Brinco e, na sequência, apresentação musical de Álvaro Farias, além de lanche e bolo.

Segundo Giliara Saldanha, organizadora do evento, no mês passado foi publicada a lista com os nomes dos idosos e os presentes que gostariam de receber neste Natal, quando cada idoso já teve seu pedido atendido por voluntários que se comprometeram em doar os presentes solicitados.

“Não teremos a presença física das pessoas que doaram para a entrega dos presentes durante o evento, pois achei ainda muito arriscado. Então a partir da segunda-feira, dia 13, já podem ser entregues os presentes lá na Casa do Idoso”, esclarece Giliara.