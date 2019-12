Natal Canto e Luz de Faxinal do Soturno será nesta terça

O Natal Canto e Luz de Faxinal do Soturno será realizado nesta terça-feira, dia 17 de dezembro. Inicialmente o evento estava marcado para o domingo, dia 15, mas foi transferido devido a chuva.

No domingo, dia 15, foi realizada a tradicional Cantata Natalina na Igreja Matriz (confira abaixo). Nesta terça-feira, dia 17, a programação conta com chegada do Papai Noel, na Praça Vicente Pallotti, seguida de show da dupla sertaneja Dé e Thiago, de Santa Maria. O evento terá transmissão da Rádio Integração.

Outra festividade natalina em Faxinal do Soturno será no dia 21 de dezembro, com o evento Arte, Música e Magia no 14º Natal Iluminado da Quarta Colônia, promovido pela Palma Energia, por meio da Fundação Ângelo Bozzetto, com apresentações culturais, artísticas, músicas e desfile.

Cantata Natalina

Cerca de 80 vozes fizeram ecoar o espírito natalino na Igreja Matriz São Roque na noite deste domingo, dia 15 de dezembro.

A Cantata Natalina contou com a participação dos corais Santa Cecília, de Faxinal do Soturno, Cantanti Del Grappa, de Ivorá, Agudo Encanto, de Agudo e Vozes do Vacacaí, de Restinga Seca. Também participaram da apresentação os grupos instrumentais Tocata, de Agudo, e Camerata da Gurizada, de Ivorá.

O repertório foi conduzido pelos regentes Diogo Braggio e Fernando Perusso, com canções clássicas como “Amizade”, até sucessos natalinos como “Anoiteceu”.

Ao final, os coralistas cantaram “Noite Feliz”, indo em direção ao público que estava na Igreja, para desejar Feliz Natal.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno