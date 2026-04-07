Mutirão intensificou o combate à dengue e mobilizou a comunidade de Nova Palma

Entre os dias 16 e 27 de março, a Secretaria de Saúde e Assistência Social de Nova Palma realizou um mutirão de combate à dengue com foco na prevenção e na eliminação de criadouros do mosquito transmissor da doença.

Durante o período, equipes compostas por Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias percorreram diferentes regiões do município. As ações incluíram visitas domiciliares, orientação à população e eliminação de focos do mosquito por meio de medidas mecânicas, como a remoção de recipientes que acumulam água e a aplicação de larvicidas. Em situações específicas, também foi realizado tratamento químico.

A atuação integrada das equipes buscou reforçar o trabalho de campo e ampliar a conscientização dos moradores sobre a importância da prevenção. A iniciativa priorizou a eliminação de criadouros e destacou medidas simples que podem ser adotadas no dia a dia, como manter caixas d’água vedadas, evitar o acúmulo de lixo e limpar regularmente calhas, ralos e outros recipientes.

Segundo a Secretaria, o enfrentamento à dengue depende diretamente do engajamento da população. A adoção de práticas preventivas dentro das residências é considerada essencial para conter a proliferação do mosquito. As ações de combate e prevenção seguem de forma contínua ao longo do ano, com o objetivo de reduzir riscos e preservar a saúde pública.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma