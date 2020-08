Museu Fotográfico de Faxinal do Soturno recebe melhorias 

Em razão da pandemia e seguindo as orientações do Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Fotográfico Irmão Ademar da Rocha, em Faxinal do Soturno, está fechado para visitação. Porém, este período sem receber público está sendo aproveitado para realizar diversas melhorias no local, importante para o patrimônio histórico de Faxinal do Soturno.

No dia 5 de agosto, foi concluída uma reforma na parte externa e interna do prédio que abriga o Museu, com recursos próprios do Município. Conforme a coordenadora de Cultura da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, Vanessa Baccin, foi feita a restauração das paredes e da calçada no entorno da edificação e pintura das paredes, portas, janelas e do piso no térreo. Vanessa salienta que em 2019, foi feita uma reforma geral nas janelas, com reposição dos vidros que estavam faltando ou danificados. Para os próximos dias, ainda está prevista a instalação de bancos e a jardinagem na área externa do Museu. “Assim que o espaço reabrir, a comunidade poderá visitar e conferir como ficou após a reforma”, acrescenta Vanessa.

O Museu Fotográfico está localizado na Rua Alameda do Santuário, próximo ao Antigo Seminário e o Santuário Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável. O local reúne registros fotográficos que marcaram a história de Faxinal do Soturno, desde a década de 1920 até o ano 2000. Na reforma, também foram disponibilizadas novas fotografias e quadros que estavam guardados e agora complementam a exposição.

Fonte: Prefeitura de Faxinal do Soturno