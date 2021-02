Museu do Imigrante de Silveira Martins terá novo endereço

A partir de março o Museu do Imigrante de Silveira Martins irá funcionar junto a UFSM Silveira Martins, nas dependências do prédio do antigo Bom Conselho. A informação é da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Eventos.

A mudança para o novo endereço, foi realizada na quinta-feira, dia 11 de fevereiro.

A Prefeitura está firmando um convênio com a instituição federal, que deverá abranger também a Biblioteca Municipal.

O Museu está neste momento sem possibilidade de visitação, pois o novo local está sendo organizado para voltar a receber o público.

Fonte: Prefeitura de Silveira Martins