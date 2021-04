Museólogo da UFSM visita Centro Cultural de Nova Palma

No dia 9 de abril, Nova Palma recebeu a visita do museólogo da Universidade Federal de Santa Maria, Bernardo de Paula, e do arqueólogo e professor da instituição, André Soares, que foram conhecer o espaço destinado ao futuro Museu Municipal, no Centro Cultural, cuja obra foi recentemente finalizada.

Acompanhados pelo grupo de trabalho local, formado para colaborar na montagem do Museu, composto por Monica Rossato, Eloi Scapin, Maria Neli Pippi e Hermes Bertoldo, além do secretário de Educação João Alberto Ghisleni e do assessor de Cultura e Turismo, Diego Hahn, os dois conheceram no local, a área física e a planta com o projeto para a ocupação do espaço.

Posteriormente, o grupo se dirigiu à Câmara de Vereadores, onde foi acompanhado pelo prefeito André Rossato, a apresentação do museólogo sobre o Plano de Trabalho e os passos a serem dados no desenvolvimento da estruturação do museu.

A parceria com os especialistas da UFSM é mais uma colaboração oriunda do Projeto do Geoparque Quarta Colônia e os dois seguirão assessorando o município com questões pontuais na montagem do Museu Municipal, após uma definição inicial do grupo de trabalho local a respeito dos objetivos e formato que deverão nortear o espaço, o que deverá ser debatido em nova reunião nos próximos dias.

Fonte: Prefeitura de Nova Palma