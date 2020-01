Municípios realizam reuniões para formação do Conselho Gestor do Geoparque Quarta Colônia

Para debater sobre a formação do Conselho Gestor do projeto Geoparque Quarta Colônia, os municípios da região estarão realizando uma série de encontros no início do mês de fevereiro (veja cronograma abaixo).

Os encontros sãos organizados através do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia – Condesus, projeto Geoparque Quarta Colônia e Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria.

Cronograma de encontros:

Ivorá – 03 de fevereiro

Silveira Martins – 03 de fevereiro

Pinhal Grande – 04 de fevereiro

Nova Palma – 04 de fevereiro

Faxinal do Soturno – 05 de fevereiro

São João do Polêsine – 05 de fevereiro

Dona Francisca – 06 de fevereiro

Agudo – 06 de fevereiro

Restinga Seca – 07 de fevereiro

Fonte: Geoparque Quarta Colônia